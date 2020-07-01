أول تعليق لـ كواسي بعد الانضمام إلى بايرن ميونخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني تعاقده رسميًا مع المدافع الفرنسي كواسي (18) عاما قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر لمدة 4 سنوات.

وقال كواسي بعد التوقيع: " أنا سعيد للغاية باتضمامي إلى بايرن ميونخ،

إنه ناد كبير، على آمل أن أنجح هنا ولدي العديد من المباريات، سأعمل بجد من أجل ذلك ".

وقال حميديتش عضو مجلس إدارة النادي: "نحن سعداء للغاية للتوقيع

مع كواسي، إنه أحد أعظم المواهب في أوروبا، أفضل مركز له هو مدافع ، ولكن يمكنه اللعب في عدة مراكز أخرى ".

ومن المقرر أن يتم تقديم كواسي رسميًا كلاعب في بايرن ميونخ خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو غدًا وسيكون حميديتش متواجدًا للإجابة على أسئلة وسائل الإعلام ".