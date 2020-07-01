عزمي مجاهد يهاجم ثنائي الأهلي ولاعب بيراميدز

هاجم عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة بإتحاد الكرة و عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق الثلاثي "حسام عاشور، أحمد فتحي لاعبا الأهلي و عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي .

ووجه مجاهد رسالة نارية للثلاثي خلال استضافته ببرنامج الحكم قائلاً" حسام عاشور ظلم نفسه بدخوله وسط المناوشات التي كانت دائرة بين مجلس إدارة الأهلي و المستشار تركى آل الشيخ في وقتها، حيث لا يجب على أي لاعب يقف أمام مجلس إدارة النادي مهما كان

المقابل المادي إيه أو مين هيكرمك و هتاخد كام في السعودية ".

و أضاف مجاهد في تصريحاته ضد حسام عاشور، حيث قال" أتحدى عاشور أن يحقق ما حققه سابقاً مع أي فريق غير النادي الأهلي، و كان يجب عليك الموافقة على عروض مجلس إدارة النادي بالعمل الإداري أو الإعلامي في الفريق ".

أما عن طريقة رحيل أحمد فتحي من الأهلي، قال

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مجاهد" أحمد فتحي خسر كل شئ بقرار إنتقاله لفريق بيراميدز، حيث نظر فتحي إلى المقابل المادي و ليس لجمهور و إدارة الأهلي".

و عن عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق و لاعب فريق بيراميدز الحالي، قال مجاهد "عبد الله السعيد خسر أيضاً كل شئ مع جماهير الأهلي بطريقه رحيله و تعاقده مع الزمالك في ظل تألقه و قوة العلاقه بينه و بين الجمهور الأهلاوي".

و اختتم مجاهد تصريحاته في هذا السياق قائلاً" مش كل حاجه الفلوس، و لكن ثلاثي الأهلي نظروا إلى الفلوس فقط لا غير ".