أيمن القبانى رئيسا لمنطقة الاسكندرية للألعاب الإلكترونية



أعلن الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية، إسناد مهمة رئاسة منطقة الاسكندرية ولجنة الروبوت إلى المهندس أيمن القباني لتنشيط العمل بالمحافظات وفي مجال ألعاب وتطبيقات الروبوت. وأكد مجلس إدارة اتحاد الألعاب الإلكترونية أن منطقة الإسكندرية ستكون مشروع استرشاردى كتجربة يتم بعدها تعميمه فى باقى المناطق على مستوى الجمهورية. الإلكترونية أن منطقة الإسكندرية ستكون مشروع استرشاردى كتجربة يتم بعدها تعميمه فى باقى المناطق على مستوى الجمهورية. يذكر أن المهندس أيمن القباني يمثل مصر في الجمعية العربية للروبوت والتي تقوم بتنظيم البطولات والمهرجانات السنوية للروبوت بالدول العربية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية والجامعات المصرية والمؤهلة لنهائيات الولايات المتحدة الأمريكية، كما كان يشغل عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للألعاب الالكترونية.

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