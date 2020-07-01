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تعرف على ترتيب فرق الدوري الأسباني مع ختام الجولة 33

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مع نهاية الجولة 33 للدوري الأسباني والذي يحمل لقبه فريق ، يتصدر الجدول  برصيد 71 نقطة، ثم يأتي برشلونة في المرتبة الثانية برصيد 70 نقطة، ولكن الملكى قادر على توسيع الفارق في حالة الفوز يوم الخميس المقبل على نظيره خيتافي.
 وهذا ترتيب  لفرق الدوري الأسبانى- الدرجة الأولى:
ريال مدريد 71 نقطة 2- برشلونة 70 نقطة وأتلتيكو مدريد 59

وإشبيلية 57 وخيتافي  وفياريال 51  و ريال سوسيداد 47
وفالنسيا 46 و أتلتيك بيلباو 45 وغرناطة 43 نقطة وأوساسونا 41 وليفانتي 41 و ريال بيتيس 37 وبلد الوليد 35 وإيبار
وديبورتيفو ألافيس وسيتا فيجو وريال مايوركا 29 وديبورتيفو ليجانيس وإسبانيول 24 نقطة
 وكان التعادل الإيجابي، بهدفين لكلا الفريقين، قد حسم  نتيجة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 33 من .
سجل دييجو كوستا هدف اللقاء الأول، في شباكه، ليمنح برشلونة التفديم في الدقيقة 11 من عمر اللقاء، قبل أن يتدخل ساؤول نيجويز، ليضع هدف التعادل في الدقيقة 30.
ومع بداية الشوط الثاني سجل ليونيل ، الهدف الثاني لفريق، عن طريق ضربة جزاء، ليعيد "نيجويز" المباراة للتعادل من جديد.

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