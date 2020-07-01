ساني يصل ميونخ اليوم ويخضع للفحص الطبي غدًا

سيصل النجم الألماني ليروي ساني لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى مدينة ميونخ الألمانية اليوم الأربعاء تمهيدَا للخضوع إلى الفحص الطبي بعد غد الخميس في

يايرن ميونخ.

وأعلن بايرن ميونخ تعاقده مع ساني في صفقة من العيار الثقيل أمس ويتبقى فقط تخطي اللاعب

للفحوصات الطبية من أجل الإعلان عن الصفقة رسميًا وتقديم اللاعب للجماهير.

وسيتم تقديم اللاعب للجماهير في النادي وسيبقى في ميونخ للأيام القادمة، ولن يلعب ساني مع مانشستر سيتي في دوري الأبطال أوروبا النسخة الحالية.