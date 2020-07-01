"الطويلة" يطالب وزير الرياضة و"الخماسية" بإعادة النظر في إعادة النشاط بعد قرارات الكاف

أرسل محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم لكرة القدم ورئيس اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية بالإتحاد المصري لكرة القدم رسالة الى أشرف صبحي رئيس الشباب والرياضة واللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني يدعو فيها بإعادة النظر في آلية إعادة نشاط كرة القدم ، وذلك بعد القرارات التي أصدرها الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" أمس.

وطالب "الطويلة" من وزير الشباب والرياضة واللجنة الخماسية بإلغاء الموسم الموقوف وتطبيق مبدأ الجدارة الرياضية مع الإستعداد والبدء في التحضير لموسم كروي جديد.

وأبرز "الطويلة" أن هذا القرار سيصب في مصلحة الكرة المصرية بشكل عام ، ، وجاء البيان كالأتي ..

بعد قرارات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" وتعديلات مواعيد ونظام مسابقاته أمس.

أدعوك بكل ما يميزك من الإنحياز للصالح العام بإعاده النظر في آليه إعادة نشاط كرة القدم وبعيداً عن كافة المهاترات التي سادت الساحة الكروية بشكل جعل ضرورة وضع النقاط فوق الحروف من جانب الوزارة لوقف تلك المهاترات.

واليوم وبعد مستجدات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" ولصالح كرة القدم فقط أدعوك لإلغاء الموسم الموقوف وتطبيق مبدأ الجدارة الرياضية ، والإستعداد والبدء في التحضير لموسم كروي جديد يليق بما تقدمه الدولة من دعم للرياضة وكره القدم بصفة خاصة.

فبالإضافة للفوائد الكثيرة من وراء هذا القرار نود أن نوضح بعض الفوائد لإتخاذكم هذا القرار :~

1. إنقاذ أندية الدوري القسم الثالث والرابع (أكثر من 400 نادي ومركز شباب) من إستمرار توقف النشاط لديهم لمدة تزيد عن تسعة أشهر وهي مدة كبيرة جداً كفيلة بالقضاء على مستقبل العديد من اللاعبين الذين سيهجرون اللعبة بحثاً على مصدر آخر للصرف على أسرهم.

2. توقف نشاط الناشئين لمدة قد تزيد عن العشرة أشهر ومعاليكم تعلم أن الناشئين من الصعب تعويضهم عن فترات التوقف في أهم مرحلة من مراحل ثقل قدراتهم وهي مرحلة التكوين.

3. البُعد عن كل المشكلات التي يمكن أن تؤثر على إرتفاع مستوى كرة القدم المصرية من خلال إستكمال مسابقة محكوم عليها سلفاً بالعديد من مظاهر التراجع والتأثير المباشر على الموسم التالي أيضاً

وأخيراً أعلم جيداً إنك لن تدخر جهداً في إضافه نجاح جديد للنجاحات العديدة التي تحققت للرياضة المصرية تماشياً مع المستجدات التي أدخلها الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" أمس.