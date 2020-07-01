عزمي مجاهد يوجه رساله لأندية الدوري

أبدى عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ارتياحه لقرار وزارة الرياضة بعودة النشاط الرياضي في مصر من جديد بعد توقف دام لأكثر من 3 شهور.

وصرح مجاهد خلال استضافته ببرنامج الحكم قائلًا "الدولة لا تتخذ أي قرار إلا و سيكون

مدروس جيد جداً وأثق في قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي حيث إيقاف النشاط الرياضي هو " خراب بيوت".

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و أضاف مجاهد في تصريحاته "يجب على جميع الفرق العودة للتدريبات حالياً و بأسرع وقت لضمان فترة إعداد قوية

من أجل عودة المباريات بشكل قوي".

ووجه مجاهد رسالة ناريه للأندية التي ترفض إستكمال منافسة الدوري هذا الموسم، حيث قال" متخافوش و ارجعوا اتدربوا تاني، الدولة مبتاخدش اي قرار وخلاص كده، كل حاجه مدروسه كويس".

يذكر أن وزارة الرياضة قد أصدرت قرار سابقاً بعودة النشاط الرياضي في مصر من جديد بداية من شهر أغسطس المقبل، مع نزول اللاعبين للتدريبات في الفترة الحالية.