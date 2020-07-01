أبدى عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ارتياحه لقرار وزارة الرياضة بعودة النشاط الرياضي في مصر من جديد بعد توقف دام لأكثر من 3 شهور.
وصرح مجاهد خلال استضافته ببرنامج الحكم قائلًا "الدولة لا تتخذ أي قرار إلا و سيكونمدروس جيد جداً وأثق في قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي حيث إيقاف النشاط الرياضي هو " خراب بيوت".
و أضاف مجاهد في تصريحاته "يجب على جميع الفرق العودة للتدريبات حالياً و بأسرع وقت لضمان فترة إعداد قويةمن أجل عودة المباريات بشكل قوي".
ووجه مجاهد رسالة ناريه للأندية التي ترفض إستكمال منافسة الدوري هذا الموسم، حيث قال" متخافوش و ارجعوا اتدربوا تاني، الدولة مبتاخدش اي قرار وخلاص كده، كل حاجه مدروسه كويس".
يذكر أن وزارة الرياضة قد أصدرت قرار سابقاً بعودة النشاط الرياضي في مصر من جديد بداية من شهر أغسطس المقبل، مع نزول اللاعبين للتدريبات في الفترة الحالية.
كانت هذه تفاصيل خبر عزمي مجاهد يوجه رساله لأندية الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.