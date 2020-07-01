الزمالك يتحرك خطوة بعد تحديد معالم دوري ابطال افريقيا

بدأ نادي الزمالك بالتحرك، عقب قيام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بتحديد معالم بطولة دوري ابطال افريقيا، والاعلان الرسمي باستئنافها.

ودعا المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أمير مرتضى منصور، المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون، لعقد جلسة تجمعهما لمناقشة خطة العمل في الفترة المقبلة.

وأعلن المكتب التنفيذي بالاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” خلال اجتماعه الذي عقد أمس، استئناف بطولة دوري ابطال افريقيا نسخة 2020.

ورفض رئيس الزمالك مرتضى منصور إجراء لاعبي الفريق وجهازه الفني والإداري، المسحة الطبية الخاصة بـ”فيروس كورونا” حسب تعليمات الاتحاد المصري لكرة القدم، حتى يتمكن من خوض التدريبات.

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وقرر الكاف تعديل نظام دور نصف النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا، ليقام من مباراة واحدة في ملعب محايدة، بعد أن كان يقام بنظام الذهاب والإياب بملعبي الفريقين.

وكانت إدارة الزمالك قد قررت الانسحاب من بطولة الدوري المصري الممتاز، بناء على توصية من المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون، الذي أكد عدم جاهزية الفريق لخوض مباريات الموسم الحالي.

ويواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، يوم 6 سبتمبر القادم.

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