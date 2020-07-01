رياضة | زيدان: تنتظرنا 6 نهائيات هامة.. وجاهزون لمواجهة خيتافي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان: تنتظرنا 6 نهائيات هامة.. وجاهزون لمواجهة خيتافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مباراة فريقه غدا أمام خيتافي في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"لدينا 6 نهائيات مُهمة جدًا وغدًا سنلعب أحد هذه النهائيات".

وأضاف :"جدول المُباريات صعب جداً و لكن لا يُمكننا فعل شيء، فقط الاستعداد والإعداد لكل مُباراة".

وزاد :"أنا سعيد جدا وفخور باللاعبين، لكن تنتظرنا 6 مباريات نهائية وأولها سيكون غدا".

وأوضح :"علينا تقديم أفضل مستوياتنا للفوز، نمر بفترة جيدة لكن ذلك لا يعني شيئا".

وأشار :"هازارد قطعة أساسية في فريقنا، آمل ان لا يتعرض لأي انتكاسات جديدة جرّاء الالتحامات المُتكررة".

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وواصل :"ليس بوسعي القيام بأي شيء، كل ما أقوم به هو التحضير للمباراة القادمة والاسترجاع بشكل جيد، وهذا ما يهم جميع الفرق".

وتابع :"نحن جاهزون لمباراة خيتافي".

وأوضح :"6 مباريات مُتبقية ونحن على بعد نقطة واحدة من المركز الثاني، لا أتعب من تكرارها، يجب أن نستمر، لم يُحسم شيء بعد".

وأشار :""نهدف للفوز بجميع المباريات، لكن لا أحد يعلم مالذي سيحدث، هناك 6 مباريات متبقية ونتقدم بفارق نقطة وحيدة، لن يُحسم شيء قبل المباراة الأخيرة، فزنا بخمس مباريات لكنها لا تعني شيئا، علينا الاستمرار وتكرار ما نقوم به".

وتطرق زيدان للحديث عن معاناة إيدين هازارد قائلا :"هو لاعب رائع والخصوم يعرفون هذا الشيء، لكن لا أعتقد أن هناك نية إيذاء من قبل أي لاعب. علينا أن نكون هادئين معه، لقد غاب عن الملاعب لفترة طويلة ويجب أخذ الأمور رويدا رويدا معه، سيكون على ما يرام قريبا".

وتحدث زيزو عن انتقال أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان قائلا :"بالنسبة لموضوع أشرف، نحن نعلم ان هُناك قسمان في كل نادي، رياضي واقتصادي، نحن نهتم بالجانب الكُروي هناك من يُقرر بالأشياء الأُخرى، أنا أقوم بعملي وهم يقومون بعملهم".