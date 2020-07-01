رياضة | محمد صلاح يتحمل تكلفة مركز إسعاف لأهالي قريته نجريج

أهدى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي أهالي قريته نجريج ببسيون بمحافظة الغربية مركز إسعاف بعدما تحمل تكلفته بالكامل.

وقام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بافتتاح مركز الإسعاف وذلك في حضور الدكتور مجدي عوض مدير هيئة ال إسعاف ب الغربية ، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ب الغربية ، والحاج صلاح غالي والد محمد صلاح.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على أن تكلفة 600 ألف جنيه حيث تحمل محمد صلاح بتكاليفه وهو يخدم 30 ألف نسمة.

وفي سياق آخر أشاد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بزميله هنديرسون وكشف كيف عاني الريدز من غياب اللاعب فى منتصف هذا الموسم بعد الإصابة التي تعرض لها.

وقال صلاح:"‏عندما اصيب هنديرسون تأثر الفريق بشكل كبير وعانى كثيرا انا اتذكر هذه الفترة جيدا، هو يحمس اللاعبين كثيرا ويجعل اللاعبين يقدمون افضل مالديهم وحتى عندما يكون اللاعب لايقدم مستوى هو يدفعه للامام ويبعث لديه شعور الوجود بالملعب اكثر".

وأضاف نجم ليفربول:"‏ هنديرسون في السنوات الماضية قضي وقت صعب وهنالك الكثير من الاشخاص انتقدوه، اللاعبين هنا جميعا يحبونه وهو يحاول مساعدة الكل حتى اللاعبين الصغار".

واختتم حديث قائلآ:"‏ايضا ارنولد لعب موسم جيد جدا كذالك أليسون ‏لو سألت عشر أشخاص هل اليسون يستاهل جائزة لاعب العام 9 سوف يقولون نعم وهذا الكلام ينطبق على الجميع، الكل كان استثنائي".