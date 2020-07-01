رياضة | إلغاء الوقت الإضافي في مباريات كأس فرنسا باستثناء النهائي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إلغاء الوقت الإضافي في مباريات كأس فرنسا باستثناء النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلغاء الوقت الإضافي في مباريات بطولة الكأس اعتبارا من الموسم المقبل.

وأعلن الاتحاد اليوم الثلاثاء أن القاعدة المعدلة ستستثني المباراة النهائية في البطولة.

وأوضح أنه في حال انتهاء مباراة في بطولة الكأس بالتعادل، يتم اللجوء مباشرة إلى ضربات الترجيح، وفي المقابل، يطبق نظام الوقت الإضافي فقط في مباراة النهائي.