رياضة | تطورات مثيرة بشأن تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات مثيرة بشأن تجديد عقد راموس مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول نادي ريال مدريد الإسباني منذ فترة تجديد عقد الإسباني سيرجيو راموس مدافع وقائد الفريق لضمان استمراره لوقت أطول مع الفريق.

وينتهي عقد راموس مع نادي ريال مدريد بشكل رسمي بنهاية موسم 2021 القادم ولم يتوصل النادي حتى الآن إلى اتفاق معه حول تجديد عقده.

وعرض نادي ريال مدريد على راموس تجديد عقده لمدة موسم واحد مثلما يحدث مع اللاعبين الذين تجاوزوا حاجز الثلاثين عام ولكن اللاعب رفض هذا العرض.

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وأكد برنامج " الشيرنجيتو" الإسباني أن هناك اختيارين أمام الريال بشأن راموس أولهم هو أنه في حالة تم تجديد عقده لمدة موسم واحد فسيتوجب على النادي دفع راتب يصل إلى 18 مليون يورو في الموسم له.

كما أشار البرنامج إلى أنه في حالة قام سيرجيو بتجديد عقده مع ريال مدريد لمدة موسمين أو أكثر فإنه سيحصل على راتبه الذي يحصل عليه حاليا وهو 13 مليون يورو.

وذكر البرنامج أن مسئولو نادي ريال مدريد سيحاولون حسم مسألة تجديد عقد راموس خلال الأيام القليلة القادمة أو عقب انتهاء الموسم مباشرة.