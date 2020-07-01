رياضة | لاعبو الإسماعيلى يخضعون للمسحة الطبية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لاعبو الإسماعيلى يخضعون للمسحة الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى والعاملين بنادى الإسماعيلي ، لمسحات فيروس "كورونا" تمهيدا لاستئناف التدريبات، قبل عودة النشاط الرياضى الذى توقف أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك بعد رفض نادي الإسماعيلي استئناف مسابقة الدورى، وأعرب إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلى، عن اندهاشه بعد إعلان اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى ووزارة الرياضة باستئناف المسابقة المحلية فى 25 يوليو المقبل دون الرجوع للأندية.

وجدير بالذكر أن خلال البيان السابق قال الإسماعيلي : "ملتزمون بقرار معظم فرق الدورى برفض استئناف المسابقة حفاظا على الأرواح فى ظل جائحة فيروس كورونا التى أودت عدد كبير من البشر حول العالم".