رياضة | تعرف على هدافي بترول أسيوط في موسم الكورونا بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على هدافي بترول أسيوط في موسم الكورونا بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتل الفريق البترولى بقيادة محمد عبد السميع المركز الخامس، بجدول ترتيب المجموعة الأولى، بدورى القسم الثاني، برصيد 24 نقطة.

ولعب فريق بترول أسيوط 17 مباراة هي عمر المسابقة حتى جاء قرار تعليق النشاط الرياضي، بسبب جائحة كورونا المستجد، حقق خلالها الفوز في 7 مباريات، والتعادل في 3 مباريات، والخسارة في 7 مباريات.

أحرز فريق بترول أسيوط 18 هدف، ودخل مرماه 21 أهداف، حيث تمكن 7 لاعبين من تسجيل أهداف الفريق البترولى وهم :

1- مصطفى شلبى 5 أهداف هدفين في ديروط وهدف في تليفونات بني سويف وطهطا وضربة جزاء في المنيا.

2- إيهاب فؤاد 3 أهداف منهم هدفين من ضربتين جزاء في سوهاج والفيوم وهدف في شبان قنا.

3- أحمد ترك هدفين في طهطا.

4- محمود كمال هدفين في سوهاج وتليفونات بني سويف

5- محمد فرحات كاستيلو هدفين في سوهاج والإعلاميين

6- محمد عبد الفتاح العندليب هدفين في طهطا والالومنيوم

7- محمد دياب هدفين في شبان قنا وسوهاج.

ترتيب المجموعة الأولى

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1- بنى سويف 35 نقطة

2- البنك الأهلي 35 نقطة

3- الألومنيوم 32 نقطة

4- شبان قنا 31 نقطة

5- بترول أسيوط 24 نقطة

6- تليفونات بني سويف 23 نقطة

7- سوهاج 22 نقطة

8- المنيا 19 نقطة

9- الإعلاميين 19 نقطة

10- الفيوم 18 نقطة

11- ديروط 11 نقطة

12- طهطا 10 نقاط