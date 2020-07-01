رياضة | نجوم دورتموند يواصلون التخلي عن جزء من رواتبهم حتى نهاية العام

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجوم دورتموند يواصلون التخلي عن جزء من رواتبهم حتى نهاية العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هانز-يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) اليوم الثلاثاء إن لاعبي الفريق ومسؤوليه سيواصلون التخلي عن جزء من رواتبهم حتى نهاية العام الجاري.

وكان لاعبو دورتموند ومسؤولوه قد وافقوا على تخفيض نسبة من رواتبهم خلال فترة توقف المنافسات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال فاتسكه إن الأمر سيستمر حتى نهاية العام الجاري، وقد تردد أن اللاعبين يتنازلون عن نسبة 20 % من الرواتب.

وكان نادي دورتموند قد أعلن أمس الاثنين أنه يتوقع أن تصل خسائره إلى نحو 45 مليون يورو (5ر50 مليون دولار) في الموسم المنقضي، وذلك بسبب الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا.

وأوضح دورتموند في بيانه للبورصة أمس الاثنين أن فترة التوقف التي دامت شهرين بسبب أزمة كورونا واستئناف المنافسات بدون حضور الجماهير "أثرا على جميع جوانب الدخل والعائدات."

وحذر فاتسكه من أن المشكلات المالية ستستمر في الموسم المقبل طالما أن المباريات تقام بدون حضور جماهير.

وقال فاتسيه :"نقص الإيرادات يشكل أمرا صعبا. فالأمر لا يتعلق فقط بفقدان عائدات الحضور الجماهيري التي تقدر بنحو أربعة ملايين يورو في المباراة الواحدة، وإنما هناك تراجع أيضا في عائدات البث التليفزيوني والتسويق. نحن نواجه سلسلة هائلة من المخاطر."

وكشف فاتسكه أيضا أن النادي لا يعتزم إبرام صفقات في الوقت الحالي.

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ومن ناحية أخرى، أكد فاتسه تمسكه بالأمل في السماح بحضور عدد من المشجعين في الاستادات مع بداية موسم 2020 / 2021 في سبتمبر.

وأوضح :"أعتقد أن هناك رغبة في دراسة الأمر. فرابطة الدوري تعمل حاليا على تكوين رؤية للإجراءات المتعلقة بهذا الشأن، وتقديمها إلى السلطات المعنية."

وأشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يتوقع التوصل إلى حل على مستوى الدولة ككل، نظرا لأن كل استاد يتسم بتصميم مختلف عن غيره.

وقال فاتسكه في تصريحاته للصحفيين أيضا إن بوروسيا دورتموند لن يعلن عن هدف محدد لموسم 2020 / 2021، وذلك بعد أن أنهى الموسم المنقضي في المركز الثاني بفارق 13 نقطة خلف بايرن ميونخ الذي توج باللقب للموسم الثامن على التوالي.

وكان دورتموند قد أعلن في الصيف الماضي أنه سيقدم كل المحاولات ويبذل قصارى الجهد من أجل التتويج بلقب الدوري، لكنه واجه انتقادات عندما أخفق في تحقيق ذلك، علما بأنه واجه انتقادات أيضا في سنوات سابقة لعدم تحديد هدف للفريق.

وقال فاتسكه :"لن نواصل الإعلان عن هدف للفريق- ولا نفعل ذلك لأن الفريق بلا هدف."

وتجدر الإشارة إلى أن لاعبين بالفريق، من بينهم المدافع ماتس هوميلز، قالوا خلال الايام الماضية إنهم سيسعون إلى اللقب مجددا خلال موسم 2020 / 2021 .