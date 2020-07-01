رياضة | سيميوني مصدوم بسبب جريزمان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سيميوني مصدوم بسبب جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامالمدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، بتهنئة لاعبيه على أدائهم أمام برشلونة على ملعب الكامب نو، في قمة الجولة 33 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما .

وخلال تصريحات تليفزيونية بعد المباراة قال سيميوني: "الفريق قدم المباراة التي تدربنا عليها وتحدثنا عنها، حاولنا الدفاع بشكل منظم، وكنا نمتلك فرصة للتهديف تقريباً في كل هجمة مرتدة".

وأوضح سميوني أن المباراة كانت ممتعة، في الوقت الذي أثنى فيه على البلجيكي يانيك كاراسكو، الذي تسبب في ركلتي جزاء فريقه في اللقاء، وسجلهما ساؤول نييغيز.

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وقال في هذا الصدد: "كاراسكو لاعب حاسم، ويلعب أكثر بشكل رأسي، وبدأ في استعادة أفضل مستوى له، كما كان في فترته الأولى معنا".

وحول وضع فريقه في جدول الترتيب، يحتل حالياً المركز الثالث بفارق نقطتين أمام إشبيلية، أشار "تشولو إلى أنه تتبقى مباريات كثيرة، وأن إنهاء الموسم بين الاربعة الكبار سيكون صعباً للغاية.

ورفض المدرب اللاتيني الحديث عن وضع لاعبه السابق في "الأتلتي"، الفرنسي أنطوان جريزمان، مع فريقه الحالي برشلونة، بعد أن دخل لأرض الملعب في الوقت الضائع، وقال: "أنا عاجز عن الكلام".