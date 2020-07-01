رياضة | رغم اقترابه من الزمالك.. نجم بيراميدز ينتظر الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رغم اقترابه من الزمالك.. نجم بيراميدز ينتظر الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات نادي الزمالك قاب قوسين أو أدنى، من ضم عبد الله بكري نجم نادي بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتردد أنباء قوية داخل الببيت الأبيض حول اقتراب مرتضي منصور رئيس النادي من الحصول على توقيع عبد الله بكري، خلال الموسم المقبل.

وتشير المصادر مقربة من اللاعب أن بكري ما زال متردداً في قبول العرض حتى الآن، ولم يقم بالتوقيع رسمياً حتى الآن، بسبب انتظاره لعرض من النادي الأهلي للتعاقد معه.

ويأمل اللاعب منذ فترة بعيدة في التوقيع للقلعة الحمراء، حيث كان قريباً بشدة من الانضمام للأهلي، حينما كان يدافع عن ألوان سموحة.