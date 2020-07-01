رياضة | ناجتس الأمريكي يغلق مركزه التدريبي بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا‭

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ناجتس الأمريكي يغلق مركزه التدريبي بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا‭ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام يوم الثلاثاء أن دنفر ناجتس المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أغلق مركزه التدريبي مطلع الأسبوع بعد إصابة اثنين من أفراد الفريق، الذي كان يتأهب للسفر إلى أورلاندو لاستئناف الموسم، بفيروس كورونا.

وقالت صحيفة دنفر بوست وشبكة (ئي.اس.بي.ان) إن تشكيلة الفريق المؤلفة من 35 فردا وتضم لاعبين ومدربين وموظفين خضعت لفحوص يوم السبت.

ولم تكشف التقارير عن أسماء المصابين لكنها قالت إن المركز سيفتح أبوابه مجددا بناء على نتيجة الاختبارات الجارية حاليا.

ولم يصدر أي تعليق من الفريق أو مسؤولي الدوري على هذه التقارير.

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وفي الأسبوع الماضي قالت رابطة دوري السلة الأمريكي للمحترفين إن 16 لاعبا من بين 302 أصيبوا بفيروس كورونا وتم وضعهم قيد العزل الذاتي.

وكان من المقرر أن يسافر الفريق في السابع من يوليو تموز إلى فلوريدا حيث تخطط الرابطة لاستئناف الموسم في 30 يوليو في ديزني وورلد بفلوريدا.

ويحتل ناجتس المركز الثالث في القسم الغربي خلف لوس أنجليس ليكرز ولوس أنجليس كليبرز ومن المقرر أن يواجه ميامي هيت في أول اغسطس في أول مباراة له بعد استئناف الموسم.

وتوقف الدوري في 11 مارس بعد اكتشاف إصابة رودي جوبير لاعب يوتا جاز بفيروس كورونا.

ويشارك 22 فريقا من بين 30 في البطولة عند استئناف المنافسات من أجل تحديد 16 فريقا سيشاركون في الأدوار الإقصائية التي تقام على أساس الأفضل في سبع مباريات على أن تختتم المسابقة في موعد أقصاه 12 أكتوبر.