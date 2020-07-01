رياضة | تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في نهاية المران اليوم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في نهاية المران اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإجراء تقسيمة قوية للاعبي الفريق الأحمر صباح اليوم الأربعاء في نهاية المران الجماعي .
وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وشهدت التقسيمة توجيه العديد من التعليمات الفنية المكثفة للاعبين في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.
ويحصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات خلال اليومين المقبلين قبل استئناف تدريباته في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل؛ استعدادا لعودة النشاط الرياضي محليا وقاريا