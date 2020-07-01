الامارات | للمرة الأولى منذ 118 عاماً.. ريال مدريد يدشن فريق سيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى منذ 118 عاماً.. ريال مدريد يدشن فريق سيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد مرور 118 عاما على تأسيسه، سيطلق نادي ريال مدريد الإسباني الأربعاء فريقا نسائيا محترفا في كرة القدم من خلال الاستحواذ على ملكية نادي تاكون، آملا في ان يكرر بعض الانجازات الهائلة التي حققها رجاله.

تُعدّ هذه الخطوة بمثابة ثورة في مدريد: فريال الذي اختير "نادي القرن العشرين" بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كان أحد أكبر الأندية العالمية الذي لم يؤسس فريقا محترفا للسيدات بعد.

لكن هذا الواقع تغير مع استحواذ النادي الملكي على تاكون، أحد الأندية الحديثة العهد في العاصمة الإسبانية، والذي تأسس عام 2014، وصعد الى الدرجة الأولى هذا الموسم.

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صادقت الجمعية العمومية لحاملي الأسهم في ريال مدريد في سبتمبر 2019 على شراء تاكون مقابل 300 ألف يورو، في اتفاق يدخل حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من الأول من يوليو 2020، ليطلق نسخة السيدات من الـ"غالاكتيكوس"، أحد الأسماء التي سبق ان أطلقت على فريق الرجال، يوم ضم في صفوفه كوكبة من نجوم اللعبة في أوروبا والعالم.

وبحسب الصحف الاسبانية، بدأ ريال مدريد الاهتمام بالمواهب المحلية، على ان يبدأ بالتعاقد معهن عندما تفتتح فترة الانتقالات الرسمية الأربعاء.

وكشفت صحيفة "اس" الرياضية ان ريال مدريد سيتعاقد مع مايتي أوروس (اتلتيك بلباو)، أبيليرا (ديبورتيفو لا كورونيا) واقترب من الاتفاق مع أولغا كارمونا (إشبيلية)، داماريس (أتلتيك بلباو)، ايفا نافارو وإيفانا اندريس (كلتاهما من ليفانتي)، إضافة الى مارتا كاردونا وناهيكاري غارسيا (ريال سوسييداد).

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