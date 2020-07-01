شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي اليوم.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستكمل اليوم الأربعاء، منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، بـ 4 مباريات هامة في إطار صراع المراكز الأربعة الأولى والهروب من دوامة الهبوط وذلك بعدما حسم ليفربول اللقب رسميًا بخسارة مانشستر سيتي الجولة الماضية. كما تقام اليوم، أيضا 4 مباريات ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا»، فيما تقام 6 مباريات ف إطار الجولة 29 من الدوري الإيطالي «سيريا أي».

ونستعرض فيما يلي أبرز مواجهات اليوم، والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي:

إيفرتون ضد ليستر سيتي: 7 مساء، beIN Sports HD 4.

أرسنال ضد نورويتش سيتي: 7 مساء، beIN Sports HD 1.

بورنموث ضد نيوكاسل: 7 مساء، beIN Sports HD 5.

وستهام ضد تشيلسي: 9.15 مساء، beIN Sports HD 1.

الدوري الإسباني:

فالنسيا ضد أتلتيكو بلباو: 7.30 مساء، beIN Sports HD 3.

ريال بيتيس ضد فياريال: 10 مساء، beIN Sports HD 3.

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الدوري الإيطالي:

إنتر ميلان ضد بريشيا: 7.30 مساء، beIN Sports HD 4.

سبال ضد ميلان: 9.15 مساء، beIN Sports HD 4.

فيرونتينا ضد ساسولو: 9.15 مساء، beIN Sports HD 6.

فيرونا ضد بارما: 9.15 مساء، beIN Sports HD 8.