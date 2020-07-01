شكرا لقرائتكم خبر عن «سيميوني» يفشل في العثور على كلمات لوصف وضع «جريزمان» مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يبدو أن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني قد فشل في العثور على كلمات مناسبة لوصف وضع نجم فريقه السابق أنطوان جريزمان بعد انضمامه إلى برشلونة. وفشل «جريزمان»، والذي كان النجم الأبرز في أتلتيكو لسنوات وأحد أهم نجوم الدوري الإسباني ومنتخب فرنسا والمرشح السابق للكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، في الحصول على المكانة نفسها في برشلونة بعدما لم ينجح في تقديم عروض مماثلة لما قدمه مع الأتلتي.
وشهدت مباراة الفريقين، الثلاثاء، جلوس الدولي الفرنسي على مقاعد البدلاء قبل دخوله بديلًا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، وهو التغيير الذي أثار الكثير من الجدل بالنظر لاسم اللاعب. وطلبت شبكة «موفيستار» تعليقًا من «سيميوني» مدربه السابق عقب المباراة على تلك اللقطة، ليرد قائلًا: «أنا أفتقد للكلمات». وشارك «جريزمان» في 43 مباراة حتى الآن هذا الموسم بقميص برشلونة سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 4 أخرى.
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