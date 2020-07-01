شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. بايرن ميونخ يُعلن انضمام تانجوي كواسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بايرن ميونخ اليوم الأربعاء ضمه لمدافع باريس سان جيرمان ، تانجوي كواسي لاعب باريس سان جيرمان. ووقع اللاعب صاحب الـ 18 عامًا عقده الرسمي مع بايرن ميونخ لمدة 4 سنوات حتى يونيو 2024. و نقل موقع النادي الرسمي، عن اللاعب قوله: "سعيد جدًا بانتقالي إلى هذا النادي الكبير، آمل حقًا أن أكون قادرً على إثبات جدارتي هنا". الوضع في مصر Advertisements

اصابات 68,311

تعافي 18,460

وفيات 2,953

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