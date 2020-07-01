شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لا يجب ظهور أي زملكاوي مع «شوبير».. عدو النادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، رسالة إلى أحمد الخضري، الناقد الرياضي، نصحه فيها بعدم الظهور مع الإعلامي أحمد شوبير، باعتباره عدو الزمالك وجماهيره ويقود حملات شرسه ضد النادي.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أكمل منصور، رسالته للخضري، قائلًا: «أنت بذلك تنتحر وتخسر ملايين الزملكاوية.. ليس لدى عندك إلا النصيحة لكن من فضلك لا تتحدث عن أية قضية تخص نادي الزمالك سواء قضية نادي القرن أو استكمال الدوري أو صفقات اللاعبين مع شوبير.. وانا عرضت عليك من قبل أي قضية تريد مناقشتها في قناة الزمالك المفروض أنها بيتك مرحبا بك في أي وقت هذه نصيحة لوجه الله».
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