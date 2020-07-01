شكرا لقرائتكم رسميا.. نوران جوهر تتصدر التصنيف العالمى للاسكواش بعد اعتزال رنيم الوليلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدرت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة، التصنيف العالمي للاسكواش في آخر تحديث له طبقاً لرابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "psa" وذلك للمرة الأولى في تاريخها بعد اعتزال المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة، وتعد هذه المرة الأولى للاعبة وادى دجلة الشابة التى تتصدر فيها التصنيف العالمى عبر مسيرتها الاحترافية، حيث كان المركز الثانى هو أفضل مركز وصلت إليه فى التصنيف العالمى للعبة.



تصنيف لاعبات الاسكواش

وأعلنت الوليلي اعتزالها بهدف تكوين أسرة والمشاركة فى تحديات جديدة، فى مفاجأة ليست سارة لعشاق اللعبة سواء فى مصر أو خارجها، خاصة أن البطلة المصرية تعتبر من أكثر اللاعبات احترافية وأخلاق داخل الملعب وخارجه.

بينما حلت نور الشربيني لاعبة سبورتنج وبطلة العالم في المركز الثاني لتتقدم مركزاً واحداً عن تصنيف الأشهر الماضية بعد خروج الوليلي من التصنيف.

وتقدمت نور الطيب لاعبة هليوبوليس مركزاً لتحتل التصنيف الرابع، كما تقدمت هانيا الحمامي إلى التصنيف السادس بعدما احتلت المركز السابع حتى يونيو الماضي.

ورغم توقف موسم الاسكواش حتى إشعار آخر كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا، تمكن الأبطال المصريون فى اللعبة من مواصلة التألق والصدارة على مدار البطولات التى تم خوضها حتى الآن ليصل عدد البطولات التى توج بها المصريون فى منافسات الرجال والسيدات إلى 15 لقباً.

وانطلق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى حيث بطولة الصين المفتوحة، والتى شهدت هيمنة مصرية على لقب الرجال والسيدات، وتوج بها الثنائي، نور الطيب لاعبة هليوبوليس، ومحمد الشوربجي المصنف الأول عالمياً.

أما البطولة الثانية فكانت سان فرانسيسكو والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وتوج بها الثنائي المصري، رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنف الأولى عالمياً، ومحمد الشوربجي.

كانت البطولة الثالثة وهى الأكبر بطولة أمريكا المفتوحة والتي توج بها علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالمياً في منافسات الرجال، ونوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية للسيدات.

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ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فازبعد تغلبه في نهائي البطولة الأولى على مواطنه علي فرج والثانية على محمد الشوربجي.

وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، والتي كانت قد أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة.

وتوج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخبالتي أقيمت في ديسمبر الماضي، ليدخل مع زوجته رنيم الوليلي موسوعة جينيس كأول زوجين يتوجان ببطولة العالم في لعبة واحدة.

وحصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، على بطولة ايدينبرج التى أقيمت بإسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه.

وفازت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى.

كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا، و توج على فرج ونور الشربينى ببطولة ويندى سيتى.

وتوج محمد الشوربجي بآخر بطولة في الموسم قبل التوقف وهي بطولة كناري كلاسيك بعد تغلبه في المباراة النهائية على علي فرج، وتغلبت هانيا الحمامي في آخر بطولات الموسم على نور الشربيني في مفاجأة كبرى لتتوج ببطولة بلاك بول للسيدات.