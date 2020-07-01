الأهلى يستقبل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى.. صور

وحرص الدكتور أشرف صبحي على القيام بجولة داخل أروقة النادي، تفقد خلالها الإجراءات الاحترازية، وبوابات التعقيم الإلكترونية التي تم توفيرها بمداخل النادي لاستقبال الأعضاء. وأثنى الدكتور أشرف صبحي، على التزام النادي الأهلي، بكافة الإجراءات الاحترازية، من حيث توفير بوابات الكترونية لقياس درجات الحرارة والتعقيم، ووضع العلامات الإرشادية للتباعد الاجتماعي، بما يتوافق مع تعليمات وزارة الصحة، ويحافظ على سلامة الجميع، مؤكدا أن الأهلي مثال يحتذى به، وله الريادة دائما فى كافة المجالات.

وكانت الإدارة التنفيذية بالتعاون مع اللجنة الطبية قد بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الأخيرة؛ من أجل تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، قبل استقبال الأعضاء، من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية والإرشادات الطبية السليمة التي توفر الحماية للجميع وتحافظ على سلامتهم.

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وتشمل هذه الخطوات الاحترازية عمليات التعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات والأجهزة المختلفة داخل النادي؛ سواء في الصالات الرياضية أو الجيم، وكذلك غرف الملابس والحمامات، والحفاظ على نظافة كافة المنشآت والأفراد من خلال وجود أماكن لتعقيم الأيدي أثناء الدخول من بوابات الناد،ي وأماكن التجمع الخاصة بالأعضاء أو اللاعبين أو العاملين، مثل حمامات السباحة والصالات الرياضية والمنافذ، مع عدم استخدام الأكواب الزجاجية. وتتضمن الخطوات الاحترازية أيضا حملات التوعية المكثفة للجميع داخل النادي من خلال وضع ملصقات التوعية في كافة أرجاء النادي، مع توفير جهاز كشف ارتفاع درجة الحرارة طبقا للإجراءات الوقائية بهدف الحفاظ على سلامة الأعضاء واللاعبين والمدربين وجميع الأجهزة الفنية المختلفة في كل الألعاب، بالإضافة إلى العاملين.

من ناحية أخرى ، توافدت أعداد قليلة من أعضاء النادى على مقر الجزيرة منذ صباح اليوم، تزامناً مع قرار الدكتور أشرف صبحى بعودة الأعضاء للأندية ابتداءًً من أول يوليو، واستعد الاهلى جيداً لاستقبال الأعضاء وفقا للضوابط والإجراءات الاحترازية الموضوعة، حيث لن يسمح لأى عضو بدخول النادى بدون ارتداء كمامة بجانب الجلوس فى أماكن مفتوحة وفقا لقواعد التباعد الاجتماعى.