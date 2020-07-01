شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يقرر غلق مركز شباب الحوتية وإحالة مسئوليه للتحقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة غلق مركز شباب الحوتية بالعجوزة، وإحالة مجلس إدارة المركز، والعاملين للتحقيق الإداري لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية في أول أيام عودة النشاط الرياضى.

جاء ذلك عقب الزيارة التفقدية المفاجئة التي قام بها وزير الشباب والرياضة اليوم الأربعاء لمركز شباب الحوتيه ورصده لتغيب العاملين بالمركز وعدم تواجد أي مسئول، وعدم تطبيق الضوابط الصحية اللازمة الأمر الذي دفع وزير الشباب والرياضة لاتخاذ قرار غلق المركز حفاظاً على سلامة وصحة الأعضاء والمترددين عليه.

وطلب وزير الشباب والرياضة من رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بإجراء تحقيق فوري مع مجلس إدارة مركز شباب الحوتية وجميع العاملين لتغيبهم عن العمل وعدم تقديم اي أنشطة، وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في أول أيام عودة النشاط الرياضى.

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وأكد وزير الشباب والرياضة المتابعة والرقابة على جميع مراكز الشباب والهيئات الشبابية في جميع المحافظات للتأكيد على القيام بدورها على أكمل وجه، وتقديم الأنشطة للنشء والشباب وفق الإجراءات والضوابط الاحترازية المعلنة للوقاية من فيروس كورونا.

كان أشرف صبحى، قد قام بجولة ببعض الأندية ومراكز الشباب للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ التعليمات الطبية التى أقرتها وزارة الرياضة بناءً على توجيهات مجلس الوزراء، وتفقد صبحى النادى الأهلى ونادى الجزيرة ومركز شباب الجزيرة، على أن يتوجه بعد ذلك لتفقد نادى الترسانة والزمالك ونادى النادى وعدد من مراكز الشباب أيضا .