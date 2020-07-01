شكرا لقرائتكم تأجيل أمم أفريقيا لمدة عام فرصة ذهبية للإحلال والتجديد في صفوف منتخب مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري وضع خارطة طريق جديدة طويلة الأمد قائمة على المواعيد الجديد التي أعلن عنها الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" والخاصة ببطولة كأس الأمم المقبلة التي تم الاستقرار عليها لتقام ملطع 2022 قبل أشهر قليلة من بطولة كأس العالم 2022.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الثلاثاء تأجيل نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون لمدة عام لتقام في 2022.

وقال أحمد أحمد رئيس الكاف في مؤتمر صحفي إن أزمة كوفيد-19 تسببت في تعليق منافسات كرة القدم في أرجاء القارة منذ مارس مما قلص الوقت المتاح أمام استكمال التصفيات.

وكان من المقرر إقامة كأس الأمم في الفترة من التاسع من يناير إلى السادس من فبراير العام المقبل لكنها ستقام الآن في يناير 2022.

وقال أحمد "هذا القرار اتخذ بسبب حالة الشك المتعلقة بموقف أزمة فيروس كورونا الصحية وخاصة مشاكل جداول المباريات في ظل الحاجة لإقامة أربع جولات في التصفيات في الوقت المخصص للمباريات الدولية في أكتوبر ونوفمبر".

وستقام بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين في يناير خلال الفترة التي كانت مخصصة في الأصل لكأس الأمم الأفريقية بعد تأجيلها من أبريل في العام الحالي، كما قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها تقديم طلب إلى الكاميرون لاستضافة الدور قبل النهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا هذا العام.

وقال رئيس الكاف إن الدور قبل النهائي سيقام من مباراة واحدة يليه المباراة النهائية في سبتمبر على الأرجح، وستتبع الإجراءات نفسها في كأس الاتحاد الأفريقي التي توقفت قبل الدور قبل النهائي. ويقام الدور قبل النهائي والنهائي في المغرب.

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وأضاف أحمد "لكن علينا أن نرى ما سيحدث في هذه الجائحة وكيف سيكون الموقف. اتخذنا قرارا اليوم لكن كل شيء قد يتغير غدا".

وقرر الكاف إلغاء بطولة أفريقيا للسيدات هذا العام. ولم يستطع الاتحاد الأفريقي العثور على دولة تستضيف البطولة بعد انسحاب الكونجو العام الماضي، لكن كاف قال إنها سيدشن دوري أبطال أفريقيا للسيدات في 2021، وقال الاتحاد الأفريقي إنه خصص 16.2 مليون دولار إضافية لمساعدة الاتحادات الأعضاء على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19. وستحصل كل دولة على 300 ألف دولار إضافية.

الخليج 365 يرصد الفرص التي سيستطيع من خلالها حسام البدري وضع كافة الخطوط العريضة لعملية الاحلال والتجديد لمنتخب مصر خلال الأشهر المقبلة..



فرص اكتشاف الوجوه الجديدة بعد كورونا



يعود الدوري المصري الممتاز من جديد منتصف أغسطس القادم وسط حالة معنوية كبيرة من معظم اللاعبين الراغيبن في الظهور الدولي مع منتخب مصر خاصة وأن حسام البدري مدرب الفراعنة دائما ما يؤكد رغبته في تجديد دماء الفريق ضمن خطة جاء من اجلها لقيادة الفراعنة لسنوات مستقبلية وهو الأمر الذي سيدفع توقف الدوري لاعادة جميع اللاعبين بنفس الفرص في ظل الراحة الطويلة التي حصلوا عليها خلال الأشهر الثلاث الماضية.

الفرصة الأكبر بين المدربين لحسام البدري



تعد الفرصة الحالية هي الأكبر لحسام البدري المدير الفني الحالي خاصة وأن المديرين الفنيين السابقين لم يحالفهم الحظ في التوقيتات بشأن تجديد دماء المنتخب فعقب مباريات الجابون 2017 حاول كوبر الا أنه لم يفلح وكانت أخر مرة عندما منح الفرصة لعدد من اللاعبين في المعسكر الأوروبي قبل المونديال وتحديداً في مباراة اليونان الا أنها لم تفلح في اكتشاف لاعب واحد وكان من بينهم وقتها حسام عاشور وأحمد جمعة، وجاء بعده خافيير أجيري المدير الفني السابق الذي عاد في عملية الاحلال والتجديد بسبب استضافة مصر المفاجئ لبطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية ما جعله يعود للاعبين الكبار.

وتعد فرصة حسام البدري بعد انتهاء مباريات أكتوبر ونوفمبر حيث سيكون أمام المدير الفن الفرص الكبيرة لاكتشاف اللاعبين لعدم وجود التزامات قوية بالشكل الذي يفرض عليه تشكيلات بعينها.