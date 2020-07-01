شكرا لقرائتكم نجم دفاع الزمالك يعلم ابنه ركوب الخيل قبل عودة النشاط الرياضى.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال قيامه بتعليم نجله ركوب الخيل، مستغلاً فترة التوقف الحالية قبل العودة إلى تدريبات القلعة البيضاء استعداداً لدوري أبطال افريقيا، ومن المنتظر أن يعقد اليوم الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اجتماعا هاما مع لاعبي الفريق عبر الفيديو للحديث عن مباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل ، وسيقوم كارتيرون بالحديث مع لاعبيه عن فريق الرجاء والفترة المقبلة لشحن معنويات اللاعبين وتهيئتهم النفسية علي عودة النشاط والتدريبات.



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في سياق متصل، يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور اجتماعا مهما في الثانية عشرة ظهر اليوم لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص فريق الكرة وإدارة النادي والقضايا التي تحاصر الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية، اجتماع اليوم مؤجل من الأحد الماضي، فيما سيعقد مجلس إدارة النادي اجتماعا مهما مع رموز النادي واللاعبين القدامى وأصحاب الجروبات الزملكاوية في الساعة الرابعة عصر بعد غد الجمعة المقبل بصالة حسن حلمي بمقر النادي من أجل توضيح بعض الأمور الخاصة بالنادي، وتقرر ان يكون الدخول للنادي عبر بوابة النشاط الرياضي، مع توجيه الإرشادات لكل المدعوين بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الطبية وارتداء كمامة الوجه.

من ناحية اخري قرر مسئولو الزمالك، إسناد قضية التونسى حمدى النقاز إلى المحامى الإيطالى تشيفالى، وذلك من أجل تقديم طعن في القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية خلال الفترة الجارية، بعدما قامت إدارة الزمالك بمراجعة كل أوراق القضايا الخارجية والأوراق المرسلة إلى المحامين، بعد إصدار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قرارًا بتغريم الزمالك مليونًا و300 ألف دولار لصالح التونسى حمدى النقاز لاعب الفريق الأبيض الذى فسخ عقده من طرف واحد، فى القضية التى حرصت إدارة الزمالك على إيقاف حكم الدرجة الأولى بها بالطعن عليه فى الاتحاد الدولى بعد تلقى الحيثيات المختلفة الخاصة بالحكم فى تلك القضية، والتى يحرص مرتضى منصور رئيس النادى على متابعتها بصورة دورية.