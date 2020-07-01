شكرا لقرائتكم قياس الحرارة لأعضاء الجزيرة قبل دخول النادى بعد فتح الهيئات الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مجلس إدارة نادى الجزيرة على تطبيق الإجراءات الإحترازية وتنفيذ تعليمات وزارة الرياضة ومجلس الوزراء الخاصة بفتح المنشآت وعودة النشاط الرياضي فى أول يوم بعد فتح الأندية ومراكز الشباب، ومن بين هذه الإجراءات قياس حرارة الأعضاء قبل دخول النادى بجهاز القياس الحرارى والتأكد من ارتداء الكمامة خلال الدخول .



الجزيرة

كان نادى الجزيرة برئاسة عمرو جزارين أعلن عن الإجراءات الاحترازية المقرر تطبيقها مع عودة النشاط وفتح المنشآت الرياضية من جديد ومنها النادى، والتى تحدد لها فى الفترة من الأول إلى منتصف يوليو الجارى .



وجاءت الإجراءات كالتالى:

1 - موعد عمل النادي : يفتح النادي ابوابه في الثامنة صباحا و يغلق النادي أبوابه الساعة العاشرة مساء.

2- ممنوعًً تواجد الأطفال تحت سن 12 سنة في النادي بتاتا.

Advertisements

3- دخول النادي : من بوابة 1 للسيارات او مشيا علي الأقدام و بوابة 3 مشيا علي الأقدام .

4ـ الخروج من النادي: بوابة 1 مشيا علي الأقدام بوابة 3 خروج مشيا علي الأقدام او بالسيارة وبوابة 5 خروج بالسيارة.

في سياق آخر، كشف بدوى خليفة، عضو مجلس إدارة نادى الجزيرة، عن سلبية العينة الخاصة به من الإصابة بكورونا، وزوال الأعراض والشكاوى التى كان يعانى منها، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكتب عضو مجلس الجزيرة، "الحمد لله والشكر لله، العينة سلبية ولا توجد أى شكوى، فضل ربنا كبير ونحمده ونشكره على كل حال، أشكر كل من سأل عنى وقام بالدعاء لى فى هذا الوقت الحرج، الالتزام بالأدوية وتعليمات الأطباء مع الكثير من الفيتامينات عوامل مساعدة ومهمة جدا على الشفاء بإذن الله، أنصح كل مريض بالاحتفاظ بهدوء الأعصاب ومتابعة عن قرب حالة التنفس وباقى الوظائف الحيوية وعدم الانتظار عند حدوث أى تدهور وإبلاغ الطبيب المعالج، ربنا يشفى الجميع وأشكر الله على كرمه وعطفه علي".

وكان عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة نادى الجزيرة، قد أعلن عن إتاحة مبنى بالكامل داخل الفرع الجديد لنادى الجزيرة بمدينة 6 أكتوبر وذلك تحت تصرف وزارة الصحة المصرية لاستخدامه للحجر الصحى خاصة وأن الجزيرة كمؤسسة رياضية مصرية لا تنفصل عن المجتمع المصرى وتسعى دائماً لأن تكون جزءاً من الحلول المتاحة لدى الدولة لمواجهة أية أزمات او مشكلات وخاصة تلك الأزمة التى تضرب جميع دول العالم .