شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحدث صفقة دونجا توازنا بين وسط الزمالك مقارنة بالأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت أنباء قوية حول اقتراب الزمالك من حسم صفقة نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز، من أجل تدعيم صفوفه فى الموسم المقبل، فى ظل حاجته إلى لاعب وسط مدافع ورغبته فى إيجاد بديل قوى لطارق حامد، خاصة مع تقدم الأخير فى السن، ويعتبر دونجا أقوى المرشحين ليكون البديل الكفء لتعويض حامد.

ووتأتى أنباء توقيع نبيل دونجا على عقود انتقاله للزمالك على أن تقوم إدارة الزمالك بحسم المفاوضات، لاسيما أن عقده مستمر مع بيراميدز حتى 2024، وقد يدخل دفندر الفريق السماوى فى صفقة تبادلية مع الفريق الأبيض أو يتم بيعه بمقابل مادى يتم الاتفاق عليه بين إدارة الناديين.لمعرفة التفاصل من هنا:

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز عن السبب الحقيقى وراء قيام نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروى الأول، بالتوقيع لمدة 4 سنوات لنادى الزمالك، رغم إرتباطه بعقد مازال ساريًا مع الفريق السماوى حتى موسم 2023 / 2024، ولم ينتظر اللاعب لحين دخول مسئولو الأبيض فى مفاوضات رسمية مع إدارة ناديه من أجل الحصول على خدماته بالطريقة القانونية.

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أوضح المصدر فى تصريحاته لـ"سوبر كورة" أن الخلافات بين دونجا وعمرو بسيونى مدير لجنة التعاقدات بالنادى، هى السر وراء قيام اللاعب بالتوقيع للزمالك، حيث حدثت مشادة كلامية بين الثنائى منذ ما يقرب من 10 أيام، وقال مدير التعاقدات للاعب: "مش عايز تهليل، لو معاك عرض روح هاته، لكن هتفضل كل شوية تقولى عرض اسبانى وشوية زمالك، أنا مش عايز كلام كتير، وأى لاعب فى الفريق عنده عرض يتفضل يجيبه".

وأضاف المصدر فى تصريحاته، أن مشادة عمرو بسيونى أثارت غضب دونجا، ومن المتوقع بنسبة كبيرة جدًا أن تكون من ضمن الأسباب التى دفعت اللاعب للإقبال على التوقيع للزمالك رغم ارتباطه بعقد مازال ساريًا مع بيراميدز.

وأكد المصدر، أن إدارة بيراميدز لم تتلقى أى عروض رسمية من الزمالك أو أى فريق أخر فى الوقت الحالى لضم نبيل عماد دونجا.