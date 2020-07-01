شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: إيهاب جلال مستمر مع الفريق.. وعودة التدريبات السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد هوليدى، مدير الكرة بمصر المقاصة، أن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق مستمر حتى نهاية عقده مع النادى الفيومى ولا نية مطلقا فى رحيله لأى من الأندية الراغبة فى التعاقد معه، خاصة أنه مستقر بشكل كبير مع الفريق.

وأضاف هويدى أن الجهاز الفنى استقر على بدء التدريب السبت المقبل باستاد الدفاع الجوى ولمدة أسبوع، ثم يقام معسكر مغلق لمدة أسبوعين فى إحدى المدن الساحلية سواء الإسماعيلية أو الإسكندرية لرفع المستوى البدنى للاعبين عقب الراحة الطويلة التى حصلوا عليها بسبب جائحة كورونا منذ منتصف مارس الماضى.

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واختتم مدير الكرة للمقاصة حديثه بتوجيه الشكر للاعبين الذين تحملوا النادى خلال الفترة الماضية بسبب الضائقة المادية التى كان يعيش فيها، مؤكدا أنهم سيحصلوا على كل المبالغ تباعا خلال الأيام المقبلة .

من ناحية أخرى، دخل مسئولو الاتحاد السكندرى فى مفاوضات مع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة من أجل التعاقد معه لتدعيم مركز حراسة المرمى فى الميركاتو الصيفى المقبل، ويضم الاتحاد السكندرى الثلاثى عماد السيد القادم من الزمالك فى بداية الموسم الحالى ومحمود الزنفلى وعمرو خليل الذى تمت إعارته للترسانة الموسم الماضى .

ويحاول مجلس إدارة الاتحاد السكندرى تدعيم مركز حراسة المرمى، وقد رحب طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر باستقدام عادل عبد المنعم خاصة وأنه يعلم مستواه الفنى منذ أن كان يقود مصر المقاصة فى الموسم الماضى .