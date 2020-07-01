شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: طارق محروس أقوى المرشحين لتدريب يد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن طارق محروس مدرب منتخب مصر السابق هو أقوى المرشحين لقيادة فريق اليد بالقلعة الحمراء، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "إدارة الأهلى وجهت الشكر للسويدى لأولا ليندجرين المدير الفنى للفريق الأول لكرة اليد، وطارق محروس هو أقوى المرشحين لخلافته، لأن المجلس يخطط لاستعادة التألق لفريق اليد فى السنوات المقبلة".

واتفق مسئولو النادى الأهلى مع طارق محروس المدير الفنى الحاصل على برونزية كأس العالم للشباب 2019 على العودة لقيادة الأهلى فى المرحلة المقبلة، بعدما وجه مجلس إدارة النادى الأهلى الشكر للسويدى لأولا ليندجرين المدير الفنى للفريق الأول لكرة اليد عن الفترة التى تولى فيها المسئولية وسوف يقوم رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضى بترشيح بديلًا له وعرضه على مجلس الادارة فى الاجتماع القادم، فيما تشير المعلومات الواردة من القلعة الحمراء بإقتراب طارق محروس من العودة للقلعة الحمراء حيث تم الأتفاق بشكل شبه نهائى على تدريب الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة وهو ما سيتم الإعلان عنه فى غضون الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى، أكد رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضى أن التصور الخاص بعودة فرق النشاط الرياضى بالنادى لاستئناف التدريبات خلال الفترة المقبلة، سوف يتم وفقًا للبروتوكول الخاص بوزارة الشباب والرياضة، وبناء على درجة التلامس لكل لعبة من اللعبات سواء الفردية أو الجماعية، ووفقا للمخاطبات الوزارية للنادى خلال الساعات الماضية.

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وأشار إلى إٔن الساعات الماضية شهدت تواصلا مستمرًا مع الاتحادات المختلفة، إلى جانب مواصلة الجهود التى تقوم بها إدارة النادي، لتطبيق كافة الإجراءات الطبية والاحترازية، بالتنسيق مع اللجنة الطبية؛ للتأكيد على تطبيق كافة الاشتراطات لعودة التدريبات من جديد.

وأوضح عبدالقادر أن العودة للتدريبات ستكون على عدة مراحل، حيث تشهد المرحلة الاولى التجهيز والإعداد لعودة النشاط والتى تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، على أن تكون المرحلة الثانية خاصة ببدء النشاط التدريبى وبدء الرياضات غير التلامسية وهى التنس الأرضى وألعاب القوى والسباحة، بالإضافة الى الرياضات التى تمارس فى الملاعب المفتوحة ومراعاة مسافة التباعد المناسبة وفقا للإجراءات الاحترازية .

وأكد عبد القادر أن المرحلة الثالثة ستشهد بدء انشاط التدريبى للرياضات محدودة التلامس وهى الكرة الطائرة والجمباز وتنس الطاولة والرياضات الفردية التى تمارس فى الصالات المغلقة، مع السماح بإمكانية ممارسة الرياضة داخل صالات الجيم والصالات المغلقة مع الحفاظ على مسافة التباعد المناسبة وفقا للإجراءات الاحترازية.