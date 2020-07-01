شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يقرر غلق مركز شباب الحوتية وإحالة مسئوليه للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، غلق مركز شباب الحوتية بالعجوزة وإحالة مجلس إدارة المركز والعاملين للتحقيق الإدارى، لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية فى أول أيام عودة النشاط الرياضى.

جاء ذلك عقب الزيارة التفقدية المفاجئة التى قام بها وزير الشباب والرياضة اليوم، الأربعاء، لمركز شباب الحوتية ورصد تغيب العاملين بالمركز وعدم تواجد أى مسئول، وعدم تطبيق الضوابط الصحية اللازمة الأمر الذى دفع وزير الشباب والرياضة لاتخاذ قرار غلق المركز حفاظاً على سلامة وصحة الأعضاء والمترددين عليه.

وطلب وزير الشباب والرياضة من رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بإجراء تحقيق فورى مع مجلس إدارة مركز شباب الحوتية وجميع العاملين لتغيبهم عن العمل وعدم تقديم أى أنشطة، وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية فى أول أيام عودة النشاط الرياضى.

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وأكد وزير الشباب والرياضة المتابعة والرقابة على جميع مراكز الشباب والهيئات الشبابية فى جميع المحافظات للتأكيد على القيام بدورها على أكمل وجه، وتقديم الأنشطة للنشء والشباب وفق الإجراءات والضوابط الاحترازية المعلنة للوقاية من فيروس كورونا.

كان أشرف صبحى، قد قام بجولة ببعض الأندية ومراكز الشباب للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ التعليمات الطبية التى أقرتها وزارة الرياضة بناءً على توجيهات مجلس الوزراء، وتفقد صبحى النادى الأهلى ونادى الجزيرة ومركز شباب الجزيرة، على أن يتوجه بعد ذلك لتفقد نادى الترسانة والزمالك ونادى النادى وعدد من مراكز الشباب أيضا .