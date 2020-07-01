شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يظهر فى مران الأهلي والجهاز الفنى يطمئن عليه بعد جراحة الفتاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حسين الشحات، لاعب الأهلي، على حضور مران الفريق اليوم، الأربعاء، لأول مرة منذ خضوعه لجراحة الفتاق، وقام الجهازان الفني والطبي بالاطمئنان على حالة اللاعب بعد الراحة السلبية التى حصل عليها لمدة أسبوع، وخضع الشحات لجراحة الفتاق الأحد قبل الماضي وحصل على راحة سلبية على أن يتم تجهيزه خلال الفترة المقبلة؛ تمهيدا لمشاركته تدريجيا في تدريبات الفريق.

فيما خصص الجهاز الفني للأهلي فقرة تدريبية خفيفة في مران الفريق صباح اليوم الأربعاء، وذلك في إطار البرنامج الخاص لتجهيز اللاعبين في مرحلة الإعداد الحالية؛ تمهيدا لعودة النشاط الرياضي من جديد ، وواصل الأهلي تدريباته اليوم، حيث خاض الفريق المران في مجموعة واحدة استعدادا للمرحلة المقبلة.

وكان الجهاز الفني قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات يومي الخميس والجمعة، على أن يعود الفريق لتدريباته في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل.