شكرا لقرائتكم خبر عن الإذاعة الداخلية لمركز شباب الجزيرة تطالب الأعضاء بالالتزام بالتعليمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مجلس إدارة مركز شباب الجزيرة أعضاء الجمعية العمومية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم، وبثت الإذاعة الداخلية لمركز الشباب تنويها على الأعضاء بضرورة الالتزام بالتعليمات وكذلك الترحيب بهم فى أول أيام فتح الأندية ومراكز الشباب بعد فترة توقف كورونا.

ويستقبل مركز شباب الجزيرة اليوم 1 يوليو أعضاء النادى فى أول يوم لعودة النشاط الرياضى داخل المنشآت الرياضية والشبابية، بناءً على قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وفقا للأكواد التى أعلنها الوزير فى المؤتمر الصحفى الخاص بعودة النشاط الرياضى تنفيذًا لقرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمتضمنة التوجيه بعودة الأنشطة الرياضية وإعادة فتح المنشآت الرياضية والشبابية.

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وأنهى مركز شباب الجزيرة، برئاسة سمير عبد ربه المدير التنفيذى، استعداداته لاستقبال الأعضاء باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الأعضاء، ويتابع المدير التنفيذى لمركز شباب الجزيرة أعمال التعقيم والتطهير التى تتم تنفيذا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى فى جميع أرجاء المركز من صالات رياضية وحمامات السباحة ومناطق لعب الأطفال وجميع الكافتريات والأماكن المخصصة لاستقبال الأعضاء.

وقامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمركز بعمل لوحات استرشادية للأعضاء تتضمن تعليمات اللجنة العليا الطبية بوزارة الشباب والرياضة والتى تشمل كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الصفحة الرسمية لمركز شباب الجزيرة، جميع الشروط الوقائية الخاصة بدخول الأعضاء بداية من البوابات وقياس درجة الحرارة للعضو وارتداء الكمامات الطبية.