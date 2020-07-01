شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو و صور.. توافد أعضاء الأهلى على فرع مدينة نصرلأول مرة منذ توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ أعضاء نادى الأهلى فرع مدينة نصر التوافد على مقر النادى للدخول لأول مرة منذ توقف النشاط بسبب فيروس كورونا فى شهر مارس الماضي، واستقبل النادى الأعضاء وفقا للإجراءات الاحترازية والتزام وحدة التعقيم الذاتى، إلا أن اليوم هو الأول لاستقبال الأعضاء داخل المنشآت المختلفة المسموح بتواجد الأعضاء بها.

وحرص أمن النادى الاهلى على الالتزام بإجراءات دخول الأعضاء، ومنها الخضوع لقياس درجة الحرارة مع إلزامهم بارتداء الكمامات الطبية والتنبيه حول ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا.

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى قد أعلن مسبقا عودة كل أنواع الأنشطة بداية من 1 يوليو، وفقا للأكواد الاسترشادية المعلنة، مشدداً على التزام جميع المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية التابعة والأندية الخاصة والعامة بالالتزام بما أعلنته الوزارة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى أعلن عنها من خلال اللجنة الطبية المشكلة من جانب وزير الشباب والرياضة.