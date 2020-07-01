شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: اتحاد الكرة تأخر فى إعلان جدول الدورى دون مبرر رغم حجة قرارات الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، تأخر اتحاد الكرة فى إعلان جدول الدورى المنتظر استئنافه فى أغسطس المقبل، وقال شوبير فى برنامجه عبر إذاعة أون سبورت، "معرفش اتحاد الكرة اتأخر ليه حتى الآن ولم يعلن جدول الدورى، بيقولوا كانوا مستنيين الكاف وده مش مبرر لأن المفروض قرارات الكاف التى صدرت أمس كانت متوقعة، فلماذا الانتظار والتأخير، فى مثل فلاحى بيقول عايز تحير خير ".

وأضاف شوبير، "مش عارف الحيرة دى كلها ليه، لما كنت مدير المنتخب الأولمبى وأصيب سيد عبد الحفيظ وقتها جبت أيمن عبد العزيز الكابتن مكانه وسألته اللاعيبة تحب تتناول العشاء أمتى، قالى فى ناس بتقول 7.30 وناس عايزة 8 قولتله العشاء 8.30 كلمة واحدة، وبالفعل الكل التزم، تانى بقولها عايز تحير خير".

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمي، قرارت اللجنة التنفيذية التى اجتمعت أمس، الثلاثاء عبر الفيديو، وقال فى بيان إنه بالنظر للوضع العالمى الحالى، وبعد التشاور مع الشركاء وأصحاب المصلحة، تم تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الكاميرون من يناير 2021 لتقام فى يناير 2022. سيتم الإعلان عن مواعيد نهائيات البطولة والمباريات المتبقية من التصفيات فى الوقت المناسب.

وسيتم استئناف مسابقتى دورى الأبطال والكونفيدرالية فى شهر سبتمبر، على أن يقام الدور نصف النهائى من مباراة واحدة، ولم يتحدد بعد البلد المضيف للدورين نصف النهائى والنهائى لدورى الأبطال بينما تستضيف المغرب الدورين نصف النهائى والنهائى للكونفدرالية.

وعلى الرغم من ذلك أعلن أحمد أحمد رئيس الكاف إقامة مباريات نصف النهائى فى الكاميرون دون الوصول لاتفاق نهائى مع السلطات الكاميرونية.

فى الوقت نفسه، أوضح عبد المنعم باه السكرتير العام للاتحاد الأفريقى لكرة القدم فى تصريح خاص لليوم السابع: "تم ترشيح الكاميرون لاستضافة المباريات المتبقية من دورى أبطال أفريقيا لكن ننتظر موافقة السلطات الكاميرونية على مقترحنا للإعلان رسميًا عن إقامة مباريات البطولة هناك."

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وتابع: "اللجنة التنفيذية قررت فى الاجتماع إقامة مباريات الكونفدرالية فى المغرب، وهذا قرار نهائي."

ونتيجة الظروف الاستثنائية والتحديات التى تفرض نفسها، تم إلغاء نسخة 2020 من بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات.

فى الوقت ذاته، سيتم إطلاق بطولة دورى الأبطال للسيدات عام 2021. سيتم الإعلان عن نظام البطولة وبقية التفاصيل فى الوقت المناسب.

وتم اقتراح عقد اجتماع للجنة المنظمة لمسابقات الشباب مع اتحادات المناطق لوضع تصور نهائى لترتيبات تصفيات المناطق. ستقام نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة فى يوليو 2021.

وبعد انسحاب أوغندا من التنظيم، سيتم فتح باب الترشح للدول الراغبة فى تنظيم نهائيات البطولة على أن تقام إما فى 2020 أو 2021.

وقدم رئيس الكاف أحمد أحمد الشكر والتقدير لحكومة جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقيام يوم 24 يونيو 2020 بالتوقيع على اتفاقية المقر والتى تستمر لمدة 10 سنوات، وبموجب الاتفاقية الجديدة، يستفيد الكاف والعاملين به من المزايا والحصانة التى تمنح للبعثات الدبلوماسية العاملة على أرض جمهورية مصر العربية بموجب اتفاقية فيينا 1961