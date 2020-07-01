شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: ميهوب وشطة ومصطفى عبده يقتربون من مناصب مهمة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن الثلاثى مصطفى عبده وعبد المنعم شطة وعلاء ميهوب نجوم القلعة الحمراء السابقين على وشك تولى مناصب مهمة فى الأهلى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "أنا معجب جداً بقرارات مجلس الأهلى وسياسته فى الفترة الأخيرة، نجح فى تمديد تعاقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة بزيادة 5% فقط عن العقد الأول، وحافظ على استقرار فريق الكرة فى ظل نجاح المدرب السويسرى ".

وأضاف شوبير، "نجاح مجلس الأهلى ليس على صعيد فريق الكرة وإنما تم اتخاذ قرارات مهمة مثل تولى خالد بيبو رئاسة قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، وتشعر أن النادى لا ينظر للسن بدليل وجود أمير توفيق مديراً للتسويق رغم صغر سنه، وإنما هناك تواصل أجيال رائع، وتناغم واعتراف بدور النجوم وأهميتهم فى تولى المناصب المهمة فى القلعة الحمراء، كنت أنتظر ظهور إبراهيم عبد الصمد فى منصب مهم ولكنه متواجد فى التحليل بقناة الأهلى".

وتابع شوبير، "الفترة المقبلة سيظهر مصطفى عبده وعبد المنعم شطة وعلاء ميهوب فى مناصب إعلامية بالنادى الأهلى تقديراً لدورهم التاريخى مع القلعة الحمراء واحتياج الأهلى لخبراتهم الطويلة فى الملاعب".

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واعتمد مجلس إدارة النادى الأهلى، فى اجتماعه ظهر أمس، الثلاثاء، التعاقد مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم جديد، وذلك فى ضوء المفاوضات التى قام بها المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة على مدار الأيام الماضية والمكلف من محمود الخطيب رئيس النادى بذات المهمة ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات، واستقر الأمر بعد عرض مرتجى الذى بذل جهدًا كبيرًا على أن يكون التعاقد لمدة سنة واحدة فى ضوء المعطيات الحالية على مستوى العالم كله، وسوف يعود فايلر للقاهرة الإثنين المقبل لاستكمال مهمته مع الفريق على الصعيدين المحلى والإفريقي.

فيما كلف المجلس رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضى بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لكافة الفرق الرياضية فى الموسم الجديد. والعرض على مجلس الادارة فى الاجتماع المقبل، وطالب المجلس بسرعة الانتهاء من هذه المهمة وفقًا للمعايير التى تم الاتفاق عليها والتى تهدف للارتقاء بالمستوى الفنى والبدنى للفرق فى مختلف الأعمار السنية فى جميع اللعبات.

ووجه المجلس الشكر لأولا ليندجرين المدير الفنى للفريق الأول لكرة اليد عن الفترة التى تولى فيها المسئولية وسوف يقوم رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضى بترشيح بديلًا له وعرضه على مجلس الادارة فى الاجتماع القادم.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادى على الاتصال الهاتفى بالكابتن مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد والأطمئنان على صحته بعد الحادث الذى تعرض له فى الفترة الأخيرة، وأكد رئيس النادى على دعمه ومساندته والتمنيات له بالشفاء العاجل والعودة سريعًا لممارسة عمله.