شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يستعد لمباراة الرجاء بفوتوسيشن "البيجامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل النجم المغربى أشرف بن شرقى، لاعب نادى الزمالك، فترة ما قبل العودة للنشاط الرياضى، ومواجهة الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وخضع لجلسة تصوير جديدة "فوتوسيشن"، ظهر خلالها مرتديا البيجامة والنضارة، وذلك من خلال الصور التى نشرها عبر حسابه الرسمى على إنستجرام.





وكانت تقارير صحفية تركية، كشفت أن مسئولى نادى الزمالك، يحاولون إقناع النجم المغربى أشرف بن شرقى، بالبقاء مع الفريق فى الفترة المقبلة، وعدم قبول عرض نادى طرابزون سبور التركى، الذى يرغب بشدة فى الحصول على خدمات نجم الفارس الأبيض، بعد المستويات الرائعة التى قدمها، منذ وصوله الصيف الماضى، قادما من فريق الهلال السعودى.





وذكرت صحيفة "أكسام" التركية أن المغربى بن شرقى، يرغب فى خوض تجربة جديدة مع فريق طرابزون سبور، لكن مسئولى الزمالك، يحاولون إقناع اللاعب بالبقاء مع الفريق فى الفترة المقبلة، خاصة أنه أصبح أحد أهم نجوم الفريق فى الفترة الماضية.

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وأضافت الصحيفة أن مسئولى النادى التركى، أبدو رغبتهم فى ضم نجم الزمالك، خلال سوق الانتقالات المقبلة، مقابل 800 ألف يورو، وهى القيمة السوقية لأشرف بن شرقى، فى الوقت الحالى.

وكان موقع "Foot Mercato" الفرنسى قد أكد أن بن شرقى محط اهتمام 3 أندية فرنسية، هى مونبلييه ونيس وستراسبورج بجانب وجود منافسة من أندية أوروبية أخرى وهى أولمبياكوس اليونانى، وستاندردلياج البلجيكى، بالإضافة إلى كلا من غازى عنتاب وطرابزون سبور التركيان، للتعاقد مع أشرف بن شرقى مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات القادمة.

وانضم أشرف بن شرقى لصفوف الزمالك الصيف الماضى، قادما من صفوف فريق الهلال السعودي، ونجح فى التتويج مع الفارس الأبيض بـ3 ألقاب وهى كأس مصر، السوبر الأفريقى والسوبر المصرى.

من ناحية أخرى، من المنتظر أن يعقد اليوم الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون اجتماعا هاما مع لاعبى الفريق عبر الفيديو للحديث عن مباراة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل ، وسيقوم كارتيرون بالحديث مع لاعبيه عن فريق الرجاء والفترة المقبلة لشحن معنويات اللاعبين وتهيئتهم النفسية على عودة النشاط والتدريبات.