شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفتح أبوابه لاستقبال الأعضاء لأول مرة منذ مارس الماضى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ نادي سموحة فتح أبوابه مع الساعات الأولى صباح اليوم، الأربعاء، لاستقبال الأعضاء بعد انتهاء توقف النشاط الرياضي للأندية ومراكز الشباب والذى بدأ فى مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حرصاً على سلامة الأعضاء ومنع انتتشار الوباء على نطاق أوسع، حيث سمحت الدولة بعودة الأنشطة الرياضية في الأول من يوليو الجاري ولكن مع تطبيق عدد من الضوابط والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، في إطار خطة الدولة للتعايش مع كورونا بعدما انتهجت العديد من دول العالم هذا المسار.

في سياق آخر، حرص محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، على دعم لاعبي الفريق بحضور تدريباته في إطار استعدادات الفريق السكندرى لعودة الدورى الممتاز المقرر له أوائل شهر أغسطس .

جاء حضور عامر عقب الإعلان عن سلبيه المسحة الثانية للجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبين وجميع العاملين بالفريق، وحرص على توجيه كلمة للاعبين داخل الملعب، طالبهم خلالها بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والسلامة والابتعاد عن الكافيهات والمطاعم خلال تواجدهم خارج النادى.

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وقال عامر، "نعلم جيداً مدى التزام جميع اللاعبين داخل النادى وخارجه، وأتمنى بذل الجهد خلال المرحلة المقبلة للعودة سريعا لفورمة المباريات".

وقام حماده صدقى المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض التدريبات اكد على ألتزام الجميع داخل الفريق وأعضاء الجهاز المعاون له حرصا لى سلامة الجميع

وكانت نتيجة المسحة الثانية لفريق سموحة قد جاءات سلبية من الإصابة بفيروس كورونا القاتل .