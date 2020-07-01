شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأندية ومراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بجولة ببعض الأندية ومراكز الشباب للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ التعليمات الطبية التى أقرتها وزارة الرياضة بناءً على توجيهات مجلس الوزراء، وتفقد صبحى النادى الأهلى ونادى الجزيرة ومركز شباب الجزيرة، على أن يتوجه بعد ذلك لتفقد نادى الترسانة والزمالك ونادى النادى وعدد من مراكز الشباب أيضا .

ويستعد اليوم نادى النادى بمدينة السادس من أكتوبر لاستقبال أعضائه فى أول يوم لعودة النشاط الرياضى داخل المنشآت الرياضية والشبابية بناءً على قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وفقا للأكواد التى أعلنها الوزير فى المؤتمر الصحفى الخاص بعودة النشاط الرياضى تنفيذًا لقرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمتضمنة التوجيه بعودة الأنشطة الرياضية وإعادة فتح المنشآت الرياضية والشبابية.

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واستعد نادى النادى جيدا لاستقبال الأعضاء وفقا للضوابط والإجراءات الإحترازية الموضوعة حيث لن يسمح لأى عضو بدخول النادى بدون ارتداء كمامة بجانب الجلوس فى أماكن مفتوحة وفقا لقواعد التباعد الاجتماعى .

كما قام مجلس الأمناء المكلف بادارة النادى بتخصيص بوابات خاصة لتعقيم الاعضاء لدى دخول النادى وكذلك أجهزة الكاشف الحرارى لقياس درجة الحرارة والتنبيه على المطاعم لتقديم الوجبات والمشروبات فى أطباق وأكواب ذات الاستخدام الواحد مع تعقيم الاماكن أولا.