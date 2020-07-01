شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخصص بوابتين لدخول الأعضاء بعد عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص نادى الزمالك، بوابتين لاستقبال الأعضاء من خلالهما، وهما بوابتا جامعة الدول العربية والبوابة المواجهة لنادى الترسانة الخاصة بالمبنى الاجتماعى الجديد، حيث يمر الأعضاء من خلال بوابات تعقيم مع الخضوع لقياسات درجة الحرارة، مع تخصيص بعض البوابات الأخرى للخروج دون السماح بالدخول من خلالها.

وبدأ أعضاء نادى الزمالك التوافد على مقر النادى لأول مرة منذ توقف النادى عن نشاطه بسبب فيروس كورونا، فى شهر مارس الماضي، حيث استقبل النادى الأعضاء فى الفترة الأخيرة لتجديد الاشتراكات إلا أن اليوم هو الأول لاستقبال الأعضاء داخل المنشآت المختلفة المسموح بتواجد الأعضاء بها.

الزمالك يستقبل اعضاءه Advertisements مقر نادي الزمالك مقر نادي الزمالك

وجاءت أولي إجراءات دخول الأعضاء هو الخضوع لقياس درجة الحرارة مع إلزامهم بارتداء الكمامات الطبية والتنبيه حول ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا.

من ناحية أخري ، من ناحية اخري بدأ الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في جمع المعلومات عن الكاميون خلال شهر سبتمبر المقبل وفي مقدمتها المناخ المتوقع حيث سيخوض الزمالك مباراة الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا امام الرجاء المغربي في الكاميرون في سبتمبر المقبل وفقا لقرارات الاتحاد الافريقي لكرة القدم، ولاحظ الجهاز الفني للزمالك ان المناخ المتوقع للكاميرون في شهر سبتمبر من كل عام هو كثرة هطول الامطار وارتفاع درجة الرطوبة وهو ما سيضعه الجهاز الفني للزمالك في حساباته اثناء فترة الاعداد التي سيبدأها الفريق خلال الأيام المقبلة عقب استئناف الموسم الكروي الحالي.

ويعقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اجتماعا خلال الساعات المقبلة لبحث الاستعدادات الجادة لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها منتصف سبتمبر المقبل في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا وفقا لقرارات الاتحاد الافريقي اليوم، وسيضع الجهاز الفني البرنامج التدريبي للفريق وبرنامج الاعداد خلال الشهرين المقبلين مع الاعتبار إقامة المباراة في الكاميرون من حيث السفر والمناخ وملاعب التدريب والإقامة.