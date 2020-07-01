شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. توافد أعضاء الزمالك على النادي لأول مرة منذ توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ أعضاء نادى الزمالك لتوافد على مقر النادى للدخول لأول مرة منذ توقف النادى عن نشاطه بسبب فيروس كورونا فى شهر مارس الماضي، واستقبل النادى الأعضاء فى الفترة الأخيرة لتجديد الاشتراكات إلا أن اليوم هو اليوم الأول لاستقبال الأعضاء داخل المنشآت المختلفة المسموح بتواجد الأعضاء بها.

وجاءت أولى إجراءات دخول الأعضاء الخضوع لقياس درجة الحرارة، مع إلزامهم بارتداء الكمامات الطبية والتنبيه بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا. Advertisements









في سياق آخر، يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور اجتماعا مهما في الثانية عشرة ظهر اليوم لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص فريق الكرة وإدارة النادي والقضايا التي تحاصر الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية، اجتماع اليوم مؤجل من الأحد الماضي، فيما سيعقد مجلس إدارة النادي اجتماعا مهما مع رموز النادي واللاعبين القدامى وأصحاب الجروبات الزملكاوية في الساعة الرابعة عصر بعد غد الجمعة المقبل بصالة حسن حلمي بمقر النادي من أجل توضيح بعض الأمور الخاصة بالنادي، وتقرر ان يكون الدخول للنادي عبر بوابة النشاط الرياضي، مع توجيه الإرشادات لكل المدعوين بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الطبية وارتداء كمامة الوجة.

من ناحية اخري قرر مسئولو الزمالك، إسناد قضية التونسى حمدى النقاز إلى المحامى الإيطالى تشيفالى، وذلك من أجل تقديم طعن في القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية خلال الفترة الجارية، بعدما قامت إدارة الزمالك بمراجعة كل أوراق القضايا الخارجية والأوراق المرسلة إلى المحامين، بعد إصدار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قرارًا بتغريم الزمالك مليونًا و300 ألف دولار لصالح التونسى حمدى النقاز لاعب الفريق الأبيض الذى فسخ عقده من طرف واحد، فى القضية التى حرصت إدارة الزمالك على إيقاف حكم الدرجة الأولى بها بالطعن عليه فى الاتحاد الدولى بعد تلقى الحيثيات المختلفة الخاصة بالحكم فى تلك القضية، والتى يحرص مرتضى منصور رئيس النادى على متابعتها بصورة دورية.