شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يحتفل بتخرج ابنته عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عبد الواحد السيد، حارس مرمى نادى الزمالك الأسبق، بتخرج ابنته، ونشر نجم القلعة البيضاء السابق صورته مع ابنته عبر حسابه الشخصى عبر انستجرام معلقاً "تهانينا". وبدأ عبدالواحد السيد مسيرته مع كرة القدم فى نادى الزمالك وانضم لفريق الناشئين بالنادي، حتى ظهر مع الفريق الأول فى أواخر عام 1997م كحارس احتياطى لنادر السيد، إلا أن بقاءه على دكه الاحتياطى لم يستمر طويلا إذ أصبح الحارس الأول والأساسى للفريق فى الدورى المصرى موسم 1998/1999م أمام نادى القناة فى 14 أغسطس سنة 1998 فى اللقاء الذى انتهى بفوز الأبيض وقدم عبدالواحد السيد مستوى مميزا وحافظ بعدها على مكانه فى التشكيل الأساسى للأبيض.



عبد الواحد السيد وابنته

في موسم 2014-2015 رحل عبدالواحد السيد من الزمالك بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية وانضم لفريق مصر المقاصة لمدة 3 مواسم، لكنه خاض موسما واحدا قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم.

انضم عبدالواحد السيد لمنتخب مصر في أكثر من مرة وخاض مع الفراعنة أربع دورات من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، أعوام 2002 و 2004 و 2006 و 2010 حصد منهم لقبين وخسر اثنين.

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حصد عبد الواحد السيد مع الزمالك 4 ألقاب للدوري وفاز بكأس مصر 5 مرات و حقق 2 كأس سوبر مصري وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة

كما توج بلقب السوبر الإفريقي مرة واحدة و فاز ببطولة الأندية الإفريقية أبطال الكؤوس مرة واحدة و نال لقب الكأس الأفرو- آسيوية مرة واحدة و حقق لقب البطولة العربية مرة واحدة كما فاز بكأس السوبر المصري السعودي مرة واحدة

أعلن عبدالواحد السيد اعتزاله في عام 2015 بعدما قضى آخر مواسمه مع فريق مصر المقاصة ليضع حدا لمسيرته المهنية الحافلة بالإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية.