شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يستفيد الزمالك من خطف نبيل دونجا؟.. فوائد بالجملة لصفقة الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط بيراميدز، قريبا جدا من ارتداء قميص الزمالك بعدما كشف مصدر قريب من اللاعب عن توقيعه للقلعة البيضاء بعقد يمتد لمدة 4 مواسم مقبلة، موضحا أن اللاعب لم يشترط أية أمور على نادى الزمالك ووقع على الفور بعد الاتفاقات التى تمت معه وأوضح المصدر ذاته أن دونجا حصل على وعد بأن يتم إنهاء الصفقة مع ناديه خلال الفترة المقبلة.



لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنافيما كشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز عن مدة تعاقد النادى مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروى الأول، وذلك بعدما أكدت العديد من المصادر توقيع اللاعب للزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة، بعد أن عقد جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء وقام بالتوقيع دون وضع أى شروط، كما تلقى دونجا وعدًا من الزمالك بإنهاء الصفقة مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر فى تصريحاته لـ"سوبر كورة" أن دونجا تم تعديل تعاقده فى 25 سبتمبر الماضى، ليصبح مرتبطًا بعقد مع نادى بيراميدز سارى حتى 2023/ 2024، لافتًا إلى أن اللاعب لا يحق له الرحيل عن الفريق السماوى دون موافقة إدارة بيراميدز وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.

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تابع المصدر، أنه فى حالة توقيع دونجا بالفعل للزمالك، فأن توقيعه لا يعتد به، نظرًا لارتباطه بعقد مع بيراميدز، ورحيله لا يتم إلا بعد موافقة الإدارة.

وخاض دونجا 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم في جميع البطولات، بمجموع دقائق لعب بلغت 1902 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفى ونال البطاقة الصفراء في 4 مناسبات، ويعد أحد العناصر الصاعد بقوة فى الكرة المصرية سواء مع ناديه أو المنتخب الوطنى.