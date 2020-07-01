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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الشمس يستقبل أعضاء النادى فى أول يوم منذ توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل نادى الشمس أعضاء الجمعية العمومية بعد فتح أبوابه اليوم الأربعاء وذلك منذ توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، وحرص أمن النادى على تطبيق كافة الشروط الاحترازية التى تم التشديد عليها من أجل استقبال الأعضاء، حيث رفض الأمن دخول أى عضو لا يحمل الكارنيه الخاص بالنادى، فضلا عن ضرورة ارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة مع العبور من البوابة المخصصة للتعقيم قبل الدخول إلي النادى.
وشهدت الساعات الأولي من فتح أبواب نادى الشمس استقباب عدد قليل من الأعضاء، حيث تم فتح بوابات النادي فى التاسعة صباحًا على أن يتم الغلق فى التاسعة مساء، وتم تحديد دخول الأعضاء من بوابات رقم "1، 2، 4” .
نادي الشمس
كان نادى الشمس قد استعد في وقت سابق، لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية، وفقا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة الرياضة بفتح المنشآت الرياضية لاستقبال الأعضاء، وتم نشر التعليمات و الإجراءات الاحترازية فى كل أنحاء النادى، لتوعية الأعضاء وإخطارهم بالتعليمات التى يجب تطبيقها لضمان سلامتهم.
وجاء فى اللافتات التى انتشرت بالنادى أنه يجب ارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافة بين الأفراد، وكذلك تجنب المصافحة لعدم انتشار العدوى، والتنبيه أنه حال عدم ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالنادى سيتم تطبيق الغرامة .
وفتح نادى الشمس أبوابه لاستقبال الأعضاء الذين حرصوا على الحضور لسداد رسوم تجديد العضوية، وفقا للإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الشباب والرياضة، وحرص أسامة أبو زيد، رئيس النادى، على تفقد سير أعمال سداد رسوم العضوية، والاطمئنان على سلامة الأعضاء مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، مثل قياس درجات الحرارة، بجانب التعقيم المستمر كل نصف ساعة
كان أشرف صبحى قد كشف أن أول يوليو الجاري سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية فى الأندية ومراكز الشباب، وقال أشرف صبحى أن الفترة من 15 يونيو وحتى أول يوليو ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة.
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