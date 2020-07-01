شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الشمس يستقبل أعضاء النادى فى أول يوم منذ توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل نادى الشمس أعضاء الجمعية العمومية بعد فتح أبوابه اليوم الأربعاء وذلك منذ توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، وحرص أمن النادى على تطبيق كافة الشروط الاحترازية التى تم التشديد عليها من أجل استقبال الأعضاء، حيث رفض الأمن دخول أى عضو لا يحمل الكارنيه الخاص بالنادى، فضلا عن ضرورة ارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة مع العبور من البوابة المخصصة للتعقيم قبل الدخول إلي النادى.

وشهدت الساعات الأولي من فتح أبواب نادى الشمس استقباب عدد قليل من الأعضاء، حيث تم فتح بوابات النادي فى التاسعة صباحًا على أن يتم الغلق فى التاسعة مساء، وتم تحديد دخول الأعضاء من بوابات رقم "1، 2، 4” .

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نادي الشمس