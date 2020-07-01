شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. الأهلى يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد قرار عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافدت أعداد قليلة من أعضاء النادى الأهلى على مقر الجزيرة منذ صباح اليوم، تزامناً مع قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعودة الأعضاء للأندية ابتداءًً من أول يوليو، واستعد الاهلى جيداً لاستقبال الأعضاء وفقا للضوابط والإجراءات الاحترازية الموضوعة، حيث لن يسمح لأى عضو بدخول النادى بدون ارتداء كمامة بجانب الجلوس فى أماكن مفتوحة وفقا لقواعد التباعد الاجتماعى.

وخصص الأهلى بوابات لتعقيم الأعضاء قبل دخول النادى، وكذلك أجهزة الكاشف الحرارى لقياس درجة الحرارة والتنبيه على المطاعم لتقديم الوجبات والمشروبات فى أطباق وأكواب ذات الاستخدام الواحد مع تعقيم الاماكن أولا بأول.

من ناحية أخرى، تمسك محمد الشناوى حارس النادى الأهلى ومنتخبنا الوطنى بارتداء شارة قيادة فريقه فى الموسم الجديد، لكونه أقدم لاعبى الفريق بداية من الموسم المقبل، بعد تأكد رحيل الثلاثى حسام عاشور وشريف إكرامى وأحمد فتحى نهاية الموسم الجاري، وأكد محمد الشناوى للمقربين أنه ليس لديه أى نيه للتنازل عن شارة القيادة خلال الفترة المقبلة خاصة وأن العرف داخل الأهلى أن حمل شارة القيادة يكون بالأقدمية، مشدداً أن الدور جاء عليه لقيادة الفريق الأحمر لمنصات التتويج محلياً وقارياً.

وتناثرت انباء عن رغبة محمد الشناوى فى منح شارة قيادة الأهلى لوليد سليمان تقديراً لتاريخه وهو الأمر الذى نفته جميع الأطراف فى النادى خاصة وأنه لا يحق للحارس الدولى من الأساس الأقدام على تلك الخطوة ولكنه يملك حق رفض حملها وبالتالى تتجه لثانى كباتن الفريق أيمن أشرف.

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