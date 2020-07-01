شكرا لقرائتكم خبر عن أشغال كروية شاقة فى مران المقاولون استعداداً للدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، مستوى الحمل البدنى للاعبى الفريق، على مدار الأيام الماضية منذ عودة المقاولون إلى التدريبات السبت الماضى، بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث يستعد ذئاب الجبل لعودة الدورى خلال الفترة المقبلة، والحفاظ على مكانتهم كوصيف جدول المسابقة بعد النادى الأهلى المتصدر.

من جانبه، عقد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، جلسات منفردة مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للحديث عن أهمية فترة الإعداد الحالية وتحفيزهم لعودة الدورى، وحرص فتحى على أن تكون الجلسات فردية أو ثنائية فى ظل الإجراءات الاحترازية التى يتبعها النادى منذ عودة التدريبات، وأكد المشرف على الكرة أن التدريبات تسير بصورة جيدة وهناك اهتمام كبير من النادى باتباع إجراءات التباعد الاجتماعى خلال التدريبات وتنفيذ تعليمات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.، ويواصل الفريق تدريباته بملعبه بالجبل الأخضر على مجموعتين استعدادا لاستئناف الدوري.

فى سياق متصل، أعلن علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، سلبية نتيجة المسحة الثانية للكشف عن كورونا للاعبى الفريق، والتى تم أخذها السبت الماضى فى إطار الإجراءات الاحترازية التى يتبعها اتحاد الكرة مع الأندية استعداداً لعودة النشاط الرياضى يوليو المقبل بعد فترة التوقف الطويلة منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

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وأضاف عبد الغنى، فى تصريحات خاصة، أن حالة واحدة فقط هى التى ظهرت إيجابية بين العمال فى النادى وتم عزلها منذ إعلان نتائج المسحة الأولى.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.