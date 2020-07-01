شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يكتفى بالجرى حول الملعب وبادجى يستكمل المران فى "الجيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتفى شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلى، بالجرى حول الملعب على هامش مران الفريق صباح اليوم، الأربعاء، وواصل الأهلى تدريباته اليوم فى مجموعة واحدة ضمت كل اللاعبين وفقاً لبرنامج الاعداد الذى وضعه الجهاز الفنى للفريق؛ استعدادا لعودة النشاط الرياضي.

فيما استكمل السنغالى أليو بادجي، مهاجم الاهلى مرانه فى الجيم على هامش تدريبات الفريق وتواجد بادجى فى بداية المران الجماعى قبل أن يغادر إلى الجيم حيث خضع لفحص طبى أثبت شكواه من كدمة خفيفة فى أحد أصابع القدم.

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ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة 48 ساعة يومى (الخميس والجمعة)، على أن يستأنف الفريق تدريباته فى الخامسة والنصف مساء السبت المقبل؛ إستعدادا لعودة النشاط الرياضى محليا وقارياً.

من ناحية أخرى، حرص حسين الشحات، لاعب الأهلي، على حضور مران الفريق اليوم، الأربعاء، لأول مرة منذ خضوعه لجراحة الفتاق، وقام الجهازان الفني والطبي بالاطمئنان على حالة اللاعب بعد الراحة السلبية التى حصل عليها لمدة أسبوع، وخضع الشحات لجراحة الفتاق صباح الأربعاء الماضي وحصل على راحة سلبية على أن يتم تجهيزه خلال الفترة المقبلة؛ تمهيدا لمشاركته تدريجيا في تدريبات الفريق.